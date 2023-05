Apple vs. Corellium: Auch Berufungsgericht sieht keine Urheberrechtsverletzung

Apple hatte in diesem Zusammenhang eingewendet, dass Corellium mit dem Angebot nicht nur eine Urheberrechtsverletzung begehe, sondern die damit aufgedeckten Sicherheitslücken in falschen Händen auch für Angriffe auf iPhones und deren Nutzer verwendet werden können.

In der Tat ist es so, dass sich die Software von Corellium ausschließlich dazu verwenden lässt, die Betriebssysteme iOS und Android zu analysieren und auf Schwachstellen und Fehler hin zu überprüfen. Die Anwendung ist nicht als Konkurrenzprodukt für die Betriebssysteme zu sehen.

Der Rechtsstreit zwischen Apple und Corellium zieht sich mittlerweile über mehrere Jahre hin. Corellium bietet eine Virtualisierungslösung an, mit deren Hilfe Sicherheitsforscher die Betriebssysteme von Mobilgeräten auf den Prüfstand stellen können. Apple sieht in diesem Zusammenhang jedoch sein geistiges Eigentum verletzt und hat Corellium deswegen bereits im Jahr 2019 verklagt. Der damals mit dem Fall befasste Bundesrichter in Florida hatte allerdings nichts gegen das Angebot einzuwenden und gestern wurde nun auch die diesbezüglich von Apple eingereichte Berufung verworfen.

