Apple vor Führungswechsel: Tim Cook könnte schon 2026 abtreten

Apple arbeitet an einer strukturierten Vorbereitung für einen möglichen Wechsel an der Unternehmensspitze. Wie die Financial Times berichtet, hat der Konzern seine internen Gespräche über die Nachfolge von Tim Cook deutlich ausgeweitet.

Gilt als klarer Favorit: Hardware-Chef John Ternus

Cook, seit 2011 an der Unternehmensspitze, könnte demnach bereits im kommenden Jahr seine Aufgaben abgeben. Ziel der Planungen ist ein geordneter Übergang, der genügend Vorlauf bietet, um zentrale Entscheidungen und Abläufe stabil zu halten.

Als interner Favorit gilt John Ternus, der seit Jahren den Bereich Hardware Engineering verantwortet. Eine endgültige Entscheidung soll nach dem nächsten Quartalsbericht fallen. Dieser umfasst das für Apple strategisch wichtige Weihnachtsgeschäft. Ein möglicher Wechsel zu Jahresbeginn würde es einer neuen Führung ermöglichen, sich vor den großen Produktpräsentationen im Sommer und Herbst zu positionieren. Gleichzeitig bleibt offen, wie flexibel der Zeitplan ist und ob sich die Bekanntgabe verschieben könnte.

Veränderungen in der Chefetage

Der mögliche Übergang fällt in eine Phase sichtbarer Veränderungen im oberen Management. Mehrere enge Vertraute von Cook haben ihre bisherigen Positionen verlassen oder neu geordnet. Dazu zählen der frühere Finanzchef Luca Maestri und der bisherige Chief Operating Officer Jeff Williams. Dieser aktive Umbau zeigt, dass Apple bereits damit beschäftigt ist seine Führungsstruktur neu auszurichten und sich damit auf die kommenden Jahre vorbereitet.

War zuvor als Cook-Nachfolger im Gespräch: Ex-COO Jeff Williams

Parallel dazu steht das Unternehmen unter Druck, neue Produktkategorien zu etablieren und den technologischen Fortschritt im Bereich künstliche Intelligenz stärker voranzutreiben. Die wachsende Bedeutung von Wettbewerbern wie Google, Nvidia und Microsoft hat die Erwartungen an die eigene Entwicklung erhöht. Ein möglicher Wechsel hin zu einem Hardware Spezialisten wie Ternus könnte darauf hindeuten, dass Apple seine technischen Kernbereiche künftig wieder stärker in den Mittelpunkt stellt.