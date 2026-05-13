Apple Vision Pro wird zur Sim-Racing-Brille

Die Apple Vision Pro bekommt Zuwachs für eine kleine, aber sehr leidenschaftliche Zielgruppe. Mit iRacing Connect ist jetzt eine App verfügbar, die Apples Mixed-Reality-Headset mit der bekannten Rennsimulation iRacing verbindet. Die Anwendung war bereits im März angekündigt worden und steht nun im App Store bereit.

Wie die Entwickler anmerken, läuft iRacing nicht einfach als eigenständiges Vision-Pro-Spiel. Die eigentliche Simulation wird weiterhin auf einem PC berechnet. Die Vision Pro dient als hochauflösendes Display für das Cockpit und wird über die neue Connect-App eingebunden.

iRacing nutzt dafür foveated Streaming. Dabei wird der Bereich, auf den der Nutzer gerade blickt, besonders scharf dargestellt, während Randbereiche weniger aufwendig berechnet werden. Die Technik basiert auf der Blickerfassung der Vision Pro und soll helfen, anspruchsvolle PC-VR-Inhalte mit hoher Bildqualität drahtlos auf das Headset zu bringen.

Virtuelles Cockpit trifft echtes Lenkrad

Der eigentliche Reiz liegt in der Vermischung von echter Hardware und virtuellem Cockpit. iRacing beschreibt, dass das physische Lenkrad im Racing-Rig mit dem Lenkrad im Spiel abgeglichen wird. Nutzer sollen ihre echten Hände am Lenkrad sehen und trotzdem im digitalen Rennwagen sitzen.

Das ist gerade für Sim-Racer interessant, weil klassische VR-Brillen zwar ein starkes Raumgefühl bieten, die reale Umgebung aber vollständig ausblenden. Bei der Vision Pro bleibt der Bezug zum eigenen Rig erhalten. Pedale, Lenkrad und Handpositionen verschwinden nicht komplett hinter der virtuellen Darstellung.

Kein günstiger Einstieg ins Sim-Racing

Die neue App richtet sich an Enthusiasten. Neben einer Apple Vision Pro wird ein iRacing-Setup mit PC benötigt. Laut den Entwicklern setzt die technische Integration auf Nvidias CloudXR-Technik, die Berechnung und Grafikdarstellung auf einem PC mit RTX-Grafikkarte übernimmt und die Bilder per WLAN an die Vision Pro überträgt.

Damit ist iRacing Connect weniger ein Massenargument für Apples Headset als ein spannender Spezialfall. Für Nutzer, die bereits ein hochwertiges Racing-Rig besitzen, könnte die Vision Pro aber eine interessante Alternative zu klassischen VR-Headsets werden. Voraussetzung ist visionOS 26.4 oder neuer.

Vision Pro sucht weiter nach starken Nischen

Für Apple ist die Unterstützung trotzdem wichtig. Die Vision Pro braucht Anwendungen, die mehr bieten als große virtuelle Bildschirme und 3D-Filme. Sim-Racing ist dafür grundsätzlich gut geeignet: Sitzposition, feste Hardware und hoher Anspruch an Immersion passen besser zur Vision Pro als andere bewegungsintensive Spiele.

Ob iRacing Connect die Vision Pro für Sim-Racer tatsächlich attraktiv macht, hängt nun von Latenz, Stabilität und Bildqualität im Alltag ab. Auf dem Papier ist die Idee aber genau die Art von Spezialanwendung, die Apples Headset dringend gebrauchen kann.