Apple Vision Pro: Starttermin im März angepeilt

Wenn man auf der Ankündigungsseite der Apple Vision Pro nach Angaben zum Verkaufsstart der Datenbrille sucht, findet man dort lediglich den Vermerk „Anfang nächsten Jahres in den USA erhältlich“. Genauer will sich Apple bislang nicht festlegen und dies hat wohl allem voran auch damit zu tun, dass der Konzern selbst noch nicht weiß, wann er tatsächlich mit dem Verkauf seiner Produktneuheit beginnen kann.

In seinem wöchentlichen Rundschreiben an Abonnenten lässt der Apple-Kenner und Bloomberg-Autor Mark Gurman verlauten, dass Apple derzeit auf einen Marktstart im März des kommenden Jahres hinarbeitet. Ursprünglich sei wohl tatsächlich angedacht gewesen, die Brille bereits im Januar in den Handel zu bringen, Apple sei allerdings immer noch damit beschäftigt, die abschließenden Gerätetests durchzuführen und die Vertriebsplanung auszuarbeiten.

Vor Abschluss der endgültigen Tests durch Apples Entwicklungsabteilung ist an einen Produktionsstart nicht zu denken und das Unternehmen tut vermutlich gut daran, sich hier nicht durch heranrückende Terminzusagen unter Druck setzen zu lassen. „Anfang des Jahres“ kann bei Apple wenn es hart auf hart kommt auch noch der Juni sein.

Apple Vision Pro frühestens Ende 2024 in Deutschland

In Deutschland werden wir die Apple Vision Pro – wenn überhaupt noch im nächsten Jahr – frühestens gegen Ende 2024 sehen. Nach dem exklusiven Start in den USA werden den bislang verfügbaren Informationen zufolge wohl zunächst die englischsprachigen Märkte Kanada und Großbritannien bedient. Wir wollen zumindest nicht ausschließen, dass sich Apple für den Start von lokalisierten Versionen noch Zeit bis Anfang 2025 lässt.

Den Start der Datenbrille von Apple vor Augen darf man nicht vergessen, dass hier nicht nur eine komplett neue Hardware-Kategorie eingeführt wird, sondern Apple auch einen eigenen Betriebssystem-Ableger namens visionOS marktreif machen und für das Angebot in weiteren Ländern auch mit entsprechenden Lokalisierungen ausstatten muss.