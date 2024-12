Weihnachtsaktion bei Apple: 100 Leihfilme für jeweils 99 Cent

Während die letzte Sonderaktion von Prime Video nur von Freitag bis Sonntag gelaufen ist, laufen die Weihnachtsaktionen bei Apple weiter. Unter anderem bekommt man auch hier gerade 100 Leihfilme zum Preis von jeweils 99 Cent.

Die Sonderaktion ist in der Apple-TV-App auf dem Mac, iOS-Geräten oder auch direkt auf TV-Geräten verfügbar und die Konditionen sind analog zu den Leihbedingungen für Filme auf anderen Plattformen. Nachdem man sich einen Film aus dem Angebot ausgesucht und ausgeliehen hat, steht dieser 30 Tage lang zum Abruf über die persönliche Mediathek zur Verfügung. Mit dem Start der Wiedergabe bekommt man 48 Stunden Zeit, um den Film vollständig anzusehen.

Ausführliche Infos zum Ausleihen von Filmen über die Apple-TV-App stehen hier bei Apple zum Abruf bereit. Wie man die Untertitel oder Spracheinstellungen für einen über die Apple-TV-App geliehenen oder gekauften Titel ändert, erklärt Apple in diesem Support-Dokument.

Die bei Apple im Rahmen der Weihnachtsaktion verfügbaren Filme präsentieren sich als abwechslungsreiche Mischung von aktuellen wie auch älteren Produktionen aus verschiedensten Kategorien. Unterm Strich dürfte man hier für alle Geschmacksrichtungen und Altersklassen fündig werden.

Disney-Aktion von waipu.tv läuft heute aus

Erwähnen wollen wir an dieser Stelle auch noch, dass die jüngste Werbeaktion von waipu.tv heute Abend ausläuft. Noch bis Mitternacht kann man sich hier jeweils ein Jahr lang waipu.tv Perfect Plus sowie Disney+ in der Abo-Variante „Standard mit Werbung“ kostenlos sichern, wenn man den waipu.tv 4K Stick zum Preis von 59,99 Euro kauft.

Unterm Strich ist die kostenlose Dreingabe 190 Euro wert. Ihr müsst in diesem Zusammenhang jedoch beachten, dass sich das gebuchte Paket nach zwölf Monaten in ein kostenpflichtiges Abo zum Monatspreis von 19,99 Euro wandelt, sofern dies nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird.