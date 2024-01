Apple Vision Pro: Neue Zoom-App setzt auf Apples (Beta-)Personas

Die von Apple Vision Pro erstellten Personas, 3D-Avatare die Personen unter der Datenbrille in digitalen Situationen repräsentieren sollen, kamen bei den gestern veröffentlichten Gerätebesprechung der Apple Vision Pro zahlreicher amerikanischer Medienvertreter mit am schlechtesten weg.

Apples (Beta-)Personas

Apple hätte sich zwar viel Mühe dabei gegeben photorealistische 3D-Charaktere zu entwerfen, die mit Mundbewegungen, zwinkernden Augen und animierter Mimik zwar angestrengt versuchen, so realitätsnah wie möglich zu wirken, sich aber alles andere als fertig anfühlen würden und in vielen Situationen den Erwartungen der Anwender nicht entsprechen.

Haare würden sich nicht bewegen, die automatischen Animationen würden vereinzelt für groteske Gesichtszüge sorgen und als wirklich flüssig dürfen die Gesprächsanimationen noch lange nicht beschrieben werden. Wer sich ein eigenes Bild machen will, der wirft einen Blick in die Persona-Demonstration des eingebetteten YouTube-Videos – zu sehen ab Minute 11:41.

Zoom für visionOS

Dies hat den Software-Anbieter Zoom jedoch nicht davon abgehalten, Personas in die eigene Videokonferenz-Applikation zu integrieren. Wie Zoom in dieser Woche mitgeteilt hat, wird man direkt zum Start der Apple Vision Pro am Freitag eine offizielle Applikation für die Datenbrille anbieten, bei der es sich nicht um eine aufgebohrte iPad-Anwendung, sondern um eine speziell an die Vision Pro angepasste visionOS-Applikation handelt.

Beim Zoom-Einsatz werden Nutzer der Apple Vision Pro durch Apples Personas repräsentiert, während diese ihrerseits die Video-Streams ihrer Gesprächspartner zu sehen bekommen. Geplant ist zudem, das Teilen von 3D-Objekten zu ermöglichen, die in laufenden Konferenzgesprächen präsentiert werden können.

Darüber hinaus sollen sich Gesprächspartner an beliebigen Orten im dreidimensionalen Raum anheften lassen. Wenn Anwender dann auch den Hintergrund aus den Streams ihrer Gesprächspartner entfernen, dies wird ebenfalls später im Jahr möglich sein, soll dies dabei helfen, dass diese sich stärker mit den Personen im Meeting verbunden fühlen.

Zoom gehört zu den ersten großen Anbietern, die eine eigene Vision Pro-Applikation für Tag eins angekündigt haben.