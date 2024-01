CleanupBuddy: Für das Putzen von Trackpad und Tastatur

Je länger der eigene Mac eingeschaltet, also in Benutzung ist, umso höher ist die Chance, dass dieser von kleinen Snacks, schmutzigen Fingern und achtlos abgestellten Lebensmittelcontainern in Mitleidenschaft gezogen wird. Hier tut sich dann ein Dilemma auf: Um Tastatur und Trackpad zu reinigen, wäre es eigentlich vorzuziehen, wenn der eigene Rechner keine Eingaben entgegennehmen würde – dies ist bei daueraktiven Maschinen jedoch problematisch.

In diese Lücke stößt CleanupBuddy. Die kostenfreie Applikation nimmt sich selbst nicht ganz ernst und erfüllt genau einen Einsatzzweck: Euch bei der Reinigung von Tastatur und Maus beziehungsweise Trackpad unter die Arme zu greifen, indem diese so konfiguriert werden dass vorübergehend keine Eingaben mehr entgegengenommen werden.

Dabei kann man sich aussuchen, ob die 30 MB kleine Anwendung ausschließlich dafür sorgen soll, nur die Tastatur oder auch Maus beziehungsweise Trackpad vorübergehend stumm zu schalten. Habt ihr der Anwendung die nötigen Berechtigungen eingeräumt, startet diese mit einem entsprechenden Auswahlbildschirm und einer Starttaste.

Einmal angeklickt, können Tastatur und Trackpad ausgiebig geputzt werden, ohne die Sorge davor haben zu müssen, mit den zufälligen Tastenanschlägen Aktionen auszulösen, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen.

Um CleanupBuddy anschließend wieder zu deaktivieren, müssen die Command-Tasten links und rechts neben der Leertaste gemeinsam für drei Sekunden gedrückt werden, dann gibt die App den Zugriff auf die Eingabegeräte wieder frei.

OnlySwitch als Alternative

In diesem Zusammenhang darf angemerkt werden: Der ebenfalls kostenfreie Download OnlySwitch bietet in seinen umfangreichen Einstellungen die Option „Bildschirmtest & Reinigen“, mit der eine ähnliche Aufgabe erfüllt wird. Diese lässt sich mit einem Mausklick so konfigurieren, dass sie jederzeit über das Menüleistensymbol der Freeware-App erreicht werden kann.