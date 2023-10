Ugreen Hardware-Aktion: Bis zu 40% auf MacBook-Akkus und mehr

Der Zubehör-Anbieter Ugreen hat mehrere seiner Produkte, darunter auch einige Neuerscheinungen, mit Preisnachlässen ausgezeichnet, die im Rahmen eines neu angelaufenen Herbst-Sales über Amazon gewährt werden. Die Rabatte in Höhe von bis zu 40 Prozent sollen noch bis einschließlich Sonntag, den 22. Oktober 2023, angeboten werden.

Eines der Highlights der Aktion ist das Anfang September neu vorgestellte Nexode 300 Watt 5-Ports Schnellladegerät. Mit der 5-in-1 Schreibtisch-Ladestation können etwa bis zu drei Laptops gleichzeitig mit 300 Watt Leistung geladen werden. Das Gerät ist aktuell für 199,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 26 Prozent entspricht.

Auf MacBook-Nutzer zielt das 100 Watt starke USB-C-Ladegerät mit vier 4 Ports für 44,99 Euro (ein Rabatt von 27 Prozent). Dieser Schnelllader für Wandsteckdosen verfügt über drei USB-C-Porst und eine USB-A-Anschluss und setzt auf GaN-Ladetechnologie.

Produkthinweis UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät GaN USB C Netzteil 4 Ports Charger PD Ladegerät mit PPS kompatibel mit MacBook Pro,... 44,99 EUR 74,99 EUR

Ebenfalls für MacBook-Nutzer interessant: Die Ugreen 100 Watt Laptop Powerbank mit 25.000 mAh ist in der Lagegleichzeitig drei Geräte inklusive zu laden. Der MacBook-Akku ist ist derzeit für 89,99 Euro zu haben – was einem Rabatt von 40 Prozent entspricht.

Produkthinweis UGREEN 100W Power Bank 145W Max 25000mAh externer Akku mit 3 Anschlüsse USB C Powerbank mit Digitales Display,... 89,99 EUR

Wer auf der Suche nach mobiler Energieversorgung ist, der schaut sich die Wireless Powerbank mit 10.000 mAh des Herstellers an. Die Powerbank verfügt über einen integrierten, faltbaren Ständer und einen integrierten Magneten für besonders festen Halt an der MagSafe-Rückseite des iPhones. Der Akku ist für 45,49 Euro erhältlich. Ein Rabatt in Höhe von 35 Prozent.

Auch Powerstations günstiger

In Sachen Stromspeicher ist die Powerstation Ugreen PowerRoam 2200 mit 2048 Wh Kapazität mit einem Rabatt von 20 Prozent verfügbar. Der Stromspeicher kann Verbraucher mit bis zu 2300 Watt Leistung versorgen.

Für Outdoor-Fans gibt es die tragbare Powerstation Ugreen PowerRoam 1200, die in 50 Minuten von 0 auf 80 Prozent und in 90 Minuten auf bis 100 Prozent aufgeladen werden kann. Das kleine Modell ist aktuell für 729,99 Euro erhältlich (Rabatt von 39 Prozent).

Die Rabatte werden auf den jeweiligen Amazon-Produktseite in Form von individuellen Coupons aktiviert.