Ugreen NAS: Preise, Software- und Produkt-Details veröffentlicht

Der als Anbieter von Netzteilen, Ladelösungen, MacBook-Zubehör und Peripheriegeräten bekannte Accessoire-Händler Ugreen hatte in der vergangenen Woche über den Ausbau des eigenen Geschäftsfeldes informiert. In Kooperation mit Intel wird Ugreen zukünftig auch eine eigene Serie von Netzwerkspeichern anbieten und hat mehrere NAS-Laufwerke vorgestellt, die im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne noch im Frühjahr in den Markt eingeführt werden sollen.

Preise und Software

Nun hat Ugreen die für den internationalen Markteintritt geplante Preisgestaltung vorgelegt und weiterführende Detailinformationen zur so genannten NASync Series vorgelegt. Demnach sollen die Geräte zwischen 399 und 1499 US-Dollar kosten, werden im Rahmen der Kickstarter-Aktion aber mit einem 40-Prozentigen Preisnachlass angeboten und bewegen sich damit preislich im Bereich zwischen 239 und 899 US-Dollar.

Insgesamt sollen fünf Modellkonfigurationen angeboten werden, die dann mit unterschiedlichen Prozessorleistungen erhältlich sein werden. Neben einem reinen SSD-Modell sind Geräte mit zwei, vier, sechs und acht SATA-Einschüben geplant. Die High-End-Modelle der neuen Netzwerkspeicher sind zusätzlich mit Thunderbolt-4-Anschlüssen ausgestattet.

Noch völlig unklar ist, welche Software die Netzwerkspeicher antreiben und mit ihren Produktivfunktionen versehen wird. Laut Ugreen verstehen sich die aktuellen Bildschirmfotos eher als Symbolbilder. Feststeht derzeit lediglich, dass eine einzige Applikation, die so genannte Ugreen NAS-App, Zugriff auf alle NAS-Funktionen bieten soll und sowohl für den Desktop-Einsatz als auch für Mobilgeräte bereitstehen wird.

Ugreen habe nach eigenen Angaben eine umfassende App entwickelt, die die Bedienung von NAS-Systemen „erheblich vereinfache“. Laut dem Unternehmen ermögliche die App den Zugriff auf verschiedene Funktionen wie den Speichermanager, Dateien und Fotos an einem zentralen Ort, wodurch das Herunterladen und Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen nicht mehr notwendig sei.

Die Benutzeroberfläche sei auch für Erstanwender freundlich gestaltet und biete Unterstützung bei der Einrichtung und Verwaltung des NASync-Geräts sowie beim Übertragen von Dateien.

Die technischen Details