Apple Vision Pro: Apple muss die Idealform erst noch finden

Auch wenn Apple inoffiziellen Berichten zufolge den Anspruch hat, die Apple Vision Pro noch in diesem Jahr über die USA hinaus in einer Reihe von weiteren Ländern anzubieten, darunter auch Deutschland, für den Massenmarkt ist die neue Datenbrille definitiv noch nicht gemacht. Dafür wird allein schon der Preis für das neueste Apple-Gerät sorgen. Die 3.500 Dollar aus den USA werden hierzulande auf mindestens 3.999 Euro hinauslaufen, wenn Apple beim Preis für die Brille nicht sogar die 4.000-Euro-Marke knackt.

Anders als bei den vergangenen Produkteinführungen von Apple muss man sich beim Blick auf die Apple Vision Pro wohl ohnehin doppelt und dreifach überlegen, ob man sein Geld in eine frühe Version der Brille investiert. Der für Bloomberg tätigte und auf Apple-Themen spezialisierte Journalist Mark Gurman zitiert Mitarbeiter aus Apples Produktteam um die Vision Pro dahingehend, dass sie damit rechnen, dass bis zu vier Generationen der Brille benötigt werden, bis deren ideale Form gefunden ist.

Standardband zu unbequem

Gurman untermauert diese These mit seinen eigenen, im Lauf der vergangenen Woche mit der Apple Vision Pro gemachten Erfahrungen. Zum einen stehen hier der Tragekomfort und die Akku-Laufzeit der Brille im Fokus. Apple bewerbe die Brille aus Marketinggründen mit dem deutlich cooler aussehenden Solo Knit Band, welches allerdings keinerlei Gewichtsverteilung ermögliche und entsprechend unkomfortabel sei, im schlimmsten Fall gar schnell zu Kopfweh führe. Das mit einem zusätzlich über den Kopf laufenden Band ausgestattete Dual Loop Band ist mit Blick auf den Gewichtsaspekt wesentlich komfortabler, verträgt sich allerdings nicht sonderlich gut mit den optischen Ansprüchen oder auch konkret den Frisuren der meisten Nutzer.

Gurman urteilt hart und sagt, Apple dürfe das Solo Knit Band eigentlich gar nicht erst anbieten, bis das Gewicht der Vision Pro um ein Drittel oder so reduziert wurde. Ebenso sei die Akku-Laufzeit von zweieinhalb Stunden schlichtweg zu wenig, und Apple müsse hier dringend nachbessern.

Während Apple an beispielsweise die Darstellung oder Bedienung der Vision Pro betreffenden Kritikpunkten zweifellos auch noch softwareseitig drehen kann, betrifft vor allem die Kritik am Tragekomfort Einschränkungen, mit denen ein Käufer der Apple Vision Pro dauerhaft klar kommen muss. Es steht jetzt schon außer Frage, dass Apple hier und bei der Akku-Leistung bereits mit der nächsten Generation der Brille nennenswerte Verbesserungen bringen wird – fragt sich nur, wann dies der Fall sein wird. Je später der Verkauf der Vision Pro in Deutschland beginnt, desto kürzer ist die Wartezeit, bis Apple mit einer ersten Überarbeitung der Brille auf den Markt geht.