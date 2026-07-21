Apple bereitet offenbar den Start eines neuen Programms vor, mit dem sich Apple-Geräte gegen monatliche Raten nutzen lassen. Das Angebot mit dem Namen „Apple Upgrade“ soll ab dem 28. Juli zunächst ausschließlich auf dem US-Markt verfügbar sein.

Offiziell bestätigt ist das Vorhaben bislang nicht. Bloomberg berichtet jedoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen über das Projekt. Als Finanzierungspartner soll Apple dabei mit dem Zahlungsdienstleister Klarna zusammenarbeiten.

Leasing statt Einmalkauf

„Apple Upgrade“ ist nach den bislang verfügbaren Informationen mit einem Leasingmodell vergleichbar. Nutzer sollen darüber nahezu alle Geräte aus den Produktfamilien iPhone, Mac, iPad und Apple Watch mieten oder später übernehmen können. Hierfür soll ein Laufzeitvertrag mit festen monatlichen Raten abgeschlossen werden. Die Geräte sollen sich während der Laufzeit jederzeit vorzeitig ablösen oder gegen ein neueres Modell austauschen lassen. Nach Vertragsende bestehe die Möglichkeit, das Gerät zu übernehmen oder zurückzugeben.

Die Vertragslaufzeit soll sich nach der jeweiligen Produktkategorie richten. Für iPhones und die Apple Watch seien 24 Monate vorgesehen, Verträge für Macs und iPads sollen über 36 Monate laufen.

Nur für Privatkunden

Das Angebot soll sich ausschließlich an Privatkunden richten. Geräte, die über Bildungsprogramme oder von Unternehmen erworben werden, seien nicht eingeschlossen. Zudem sollen einzelne Modelle von Beginn an außen vor bleiben. Dazu zählen laut den bislang bekannten Informationen unter anderem die Apple Watch SE, das günstigste iPad und das MacBook Neo.

Der Start des neuen Mietmodells erfolgt kurz nach den teils deutlichen Preiserhöhungen bei Apple. Das legt die Vermutung nahe, dass Apple eine Alternative zum klassischen Gerätekauf etablieren möchte. Im Gegenzug sollen die bisherigen Finanzierungsangebote von Apple zurückgefahren werden. Dazu zähle auch das bisherige iPhone Upgrade Program, das ebenfalls nur in den USA verfügbar war.

Start zunächst in den USA

Bislang gibt es keine Informationen darüber, ob Apple das neue Vertriebsmodell auch in weiteren Ländern anbieten wird. Möglicherweise gibt die für nächsten Dienstag erwartete offizielle Vorstellung bereits erste Hinweise auf einen internationalen Start.