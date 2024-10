Apple TV: Verhalten von Apples TV-App optimieren

Apple TV funktioniert in der Regel vom Start weg so gut, dass man kaum auf die Idee kommt, einen Ausflug in die Einstellungen der Set-Top-Box zu machen. Hier und da kann dies aber nicht nur hilfreich, sondern auch durchaus nötig sein. Ein Standardbeispiel hierfür ist die Einstellung der Audiosprache. Falls ihr Filme und Serien auf Deutsch sehen wollt, diese aber immer wieder mit englischem Ton beginnen, müsst ihr vermutlich in diesem Bereich nachbessern.

Auch die Einstellungen von Apples TV-App sind auf Apple TV einen Blick wert. Ganz besonders, wenn ihr euer Apple TV so konfiguriert habt, dass beim Drücken der TV-Taste auf der Siri-Fernbedienung nicht der Home-Bildschirm angezeigt, sondern die TV-App geöffnet wird.

Wenn ihr in der Einstellungs-App von Apple TV den Bereich „Apps“ öffnet, könnt ihr dort auf erweiterte Einstellungen für die TV-App zugreifen. Zuerst würden wir hier einen Blick auf die Vorgaben für die Anzeige im sogenannten „Top Shelf“ werfen, also in dem Bereich, der auf dem Home-Bildschirm über den installierten Apps angezeigt wird. Ihr könnt selbst darüber entscheiden, ob hier Filme und Sendungen aus eurer Warteliste oder empfohlene Filme und TV-Sendungen angezeigt werden.

Beachtet darüber hinaus auch die Möglichkeit, die automatische Wiedergabe von Videos abzustellen und auch den Ton von Hintergrundvideos zu unterdrücken. Letzteres macht das Stöbern in der App unserer Meinung nach angenehmer.

Ihr solltet zudem der im unteren Bereich der Einstellungen für die TV-App vorhandenen Kategorie „Mit ‚TV‘ verbinden“ einen Besuch abstatten. An dieser Stelle könnt ihr nämlich konfigurieren, welche der auf dem Gerät installierten Streaming-Apps auch in der TV-App berücksichtigt werden sollen. Ihr vermeidet so, dass ihr Tipps für Filme und Serien aus unerwünschten Quellen bekommt.

„Top Shelf“-Einstellungen für Apple Music

Und noch ein themenverwandter Tipp für Abonnenten von Apple Music. Apples Musik-App bietet auch einen eigenen, wenngleich mit wenig Optionen ausgestatteten Einstellungsbereich auf Apple TV an. Im Gegensatz zu den meisten anderen Apps habt ihr hier ebenfalls die Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr im „Top Shelf“ lieber eine Wiedergabeliste mit empfohlenen Musikvideos oder die zuletzt zu eurer Mediathek hinzugefügte Musik und empfohlene Top-Alben sehen wollt.