Apple TV+: „Ted Lasso“-Darsteller Sudeikis gewinnt Golden Globe

Apple darf sich über seinen ersten Filmpreis in diesem Jahr freuen. Jason Sudeikis, seines Zeichens Hauptdarsteller in der über Apple TV+ verfügbaren Serie „Ted Lasso“, hat einen Golden Globe als bester TV-Darsteller im Bereich Musical und Comedy erhalten.

Here’s to you, Coach. Jason Sudeikis wins Best Actor – Musical or Comedy Series for @TedLasso. #GoldenGlobes

Watch now on the Apple TV app with an Apple TV+ subscription. https://t.co/RwNssaD93B pic.twitter.com/GfhikqKz9w

— Apple TV (@AppleTV) March 1, 2021