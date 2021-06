Apple TV+: „Physical“, neue Trailer und Serien-Episoden am Start

„Physical“ handelt in den 1980er-Jahren und darf als Persiflage auf die damalige Aerobic-Welle gesehen werden. Der Hausfrau Sheila Rubin gelingt mithilfe des neuen Fitness-Trends der Ausbruch aus einem verzweifelten, von Dämonen und bösen inneren Stimmen geprägten Leben. In der Hauptrolle steht die aus Produktionen wie „Bad Neighbours“ bekannte australische Schauspielerin Rose Byrne.

Zum Wochenende hat Apple standesgemäß das Angebot von Apple TV+ erweitert. In dieser Woche startet die Comedy-Serie „ Physical “, darüber hinaus gibt es neue Folgen von „Mythic Quest“, „Trying“, „Home Before Dark“ und „Lisey’s Story“.

Insert

You are going to send email to