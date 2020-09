Apple TV+: Neue Animationsserien für den Streaming-Dienst

Apple hat zwei Neuzugänge im Katalog des hauseigenen Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ angekündigt, die sich vornehmlich ein jüngeres Publikum ansprechen sollen: „Doug Unplugs“ und „Stillwater“.

Doug Unplugs: Ab Freitag, den 13. November

Unter dem Titel „Doug Unplugs“ hat Apple eine Produktion der DreamWorks-Studios eingekauft, die auf der gleichnamigen Buch-Reihe von Dan Yaccarino basiert und die Abenteuer des jungen Roboters „Doug“ erzählt.

Dieser stöpselt sich nicht für seinen täglich Download in der Roboter-Welt ein, sondern zieht das Kabel (Unplugs) und begibt sich neugierig in die Welt der Menschen, wo er mit seiner besten Freundin Emma episodenhafte Abenteuer er- beziehungsweise durchlebt.

„Doug Unplugs“ wird unter anderem von Jim Nolan und Aliki Theofilopoulos produziert und wird im englischen mit den Stimmen von Brandon James Cienfuegos, Kyrie McAlpin, Eric Bauza, Mae Whitman, Leslie David Baker und Becky Robinson erzählt.

Stillwater: Ab Freitag, den 4. Dezember

Auch Stillwater basiert auf einer Buchvorlage und setzt die von Jon J. Muth in seinen „Zen Shorts“-Büchern erzählten Geschichten um.

Diese haben die drei Geschwister Karl, Addy und Michael im Mittelpunkt, die mit für Kinder typischen Herausforderungen konfrontiert werden und sich häufig unüberwindbar anfühlen.

Hilfe bietet hier stets der weise Panda Stillwater, der in direkter Nachbarschaft zu den Kinder wohnt und den drei Geschwistern dabei hilft den Alltag zu meister. Zudem öffnet Stillwater den Kindern die Augen für die stillen Wunder der Welt, thematisiert alltägliche Gefühle und tritt laut Apple mit „sanftem Humor“ auf.

„Stillwater“ wird im englischen Original unter anderem von James Sie, Eva Binder, Tucker Chandler und Judah Mackey eingesprochen.

Neue Staffeln für bekannte Inhalte

Darüber hinaus wird Ghostwriter um eine zweite Staffel verlängert, die bereits am 9. Oktober starten soll. Eine Woche später, am 16. Oktober, startet auch die von der Sesamstraße inspirierte Apple-Serie Helpsters in die zweite Staffel.