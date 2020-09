Readdles Kalender punktet mit ganz hervorragenden Widgets

Die App-Entwickler von Readdle haben ihre Mobilanwendungen bereits für den Einsatz unter iPadOS 14 und iOS 14 optimiert und bieten mehrere Widgets an, die sowohl den Alternativ-Kalender Calendars als auch die Dokumenten-Ablage Documents begleiten.

Widget der Documents-App

Gerade die Aktivierung des Kalender-Widgets wollen wir euch ans Herz legen. Dieses steht in sieben unterschiedlichen Varianten zur Verfügung und bietet neben einem Monatskalender, die Übersicht auf anstehende Termine (in einer großen und einer kleinen Variante) an, sowie eine Agenda-Ansicht, die Termine und Aufgaben kombiniert.

Eine zusätzliche Aufgabenliste in drei Größen bietet Anwendern die sich häufig Erinnerungen setzen (wir gehören zu den Fans des bei gedrückter Siri-Taste schnell eingesprochenen „Erinnere mich um 14 Uhr an Waschanlage“) eine schnelle Listen-Übersicht auf die noch zu erledigenden Aufgaben an.

Hilfreiche Produktiv-Widgets, die sich einzeln auf dem HomeScreen von iPhone und iPad ablegen lassen, auf Wunsch aber auch mit anderen Widgets zu selbst komponierten Widget-Stapeln verbunden werden können – den Megawidgets, den wir uns gestern hier gewidmet haben.

Die unterschiedlichen Widgets der Calendars-App

Verglichen mit den drei von Apple angebotenen Kalender-Widgets bieten Readdles Alternativen eine deutliche höhere Informationsdichte und sind, wie auch die Kalender-App selbst, dem Systemstandard aus Cupertino (unserer Meinung nach) deutlich überlegen.

Die Documents-App nutzt ihre Widgets unter anderem, um den Schnellzugriff zu App-Bestandteilen wie dem Browser, der Wi-Fi-Übertragung und der Musikwiedergabe anzubieten.

Die E-Mail-App Spark, die unter iOS 14 auch zum Systemstandard für E-Mails befördert werden kann, informiert in der Widget-Ansicht über den Status der Inbox.

Readdle selbst hat die wichtigen iOS 14-Updates im eigenen Portfolio hier zusammengefasst und geht dort auch auf das neue Seitenleisten Design der iPad-Apps ein.