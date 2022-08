Apple TV+: Memorial Hospital und neue Snoopy-Folgen starten

Die Snoopy Show ist bereits seit anderthalb Jahren auf Apple TV+ zu sehen. Aktuell wurde die zweite Staffel des Animations-Klassikers allerdings um weitere sechs Folgen erweitert, die sich mit den Episodentiteln „Déjà Beagle“, „Beagle überall“, „Campus-Beagle“, „Nicht schlecht für einen Beagle“, „Glück ist deine Lieblingsbeschäftigung“ und „Glück ist ein Lied in deinem Herzen“ von heute an über Apple TV+ abrufen lassen.

Memorial Hospital handelt an den Tagen, in denen der verheerende Hurrikan Katrina New Orleans getroffen hat. Basierend auf den tatsächlichen Ereignissen wird die Geschichte des dortigen Krankenhauses erzählt, beginnend bei den Vorbereitungen auf den Sturm bis hin zu den im Anschluss erforderlichen Maßnahmen, die den Beschäftigten teils tiefgreifende und schwerwiegende Entscheidungen abverlangten.

Insert

You are going to send email to