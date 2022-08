„Hide my email“ für Nicht-Apple-Apps aus Ventura-Vorschau entfernt

Apple hat stillschweigen die Funktionsübersicht des kommenden macOS 13 Ventura überarbeitet und die Funktion „E‑Mail Adresse verbergen in Apps“ entfernt. Während sich der Punkt in der deutschen Übersicht der neuen Funktionen in macOS Ventura derzeit noch zu finden ist, ist der Eintrag auf der amerikanischen Apple-Webseite bereits verschwunden.

Bei „E-Mail-Adresse verbergen“ oder auch aus dem Englischen übernommen „Hide my email“ handelt es sich um die mit macOS Monterey eingeführte Möglichkeit, statt seiner tatsächlichen eine von Apple generierte Zufallskennung als Absenderadresse einer E-Mail anzugeben. Auf diese Weise könnt ihr beispielsweise Newsletter abonnieren oder sonstige E-Mail-Kontakte abwickeln, ohne eure echte E-Mail-Adresse zu „verbrennen“. Apple sorgt dafür, dass an die Zufallsadresse geschickte E-Mails korrekt an euer iCloud-E-Mail-Konto zugestellt werden.

„E-Mail-Adresse verbergen“ ist eine im Rahmen des kostenpflichtigen Abonnements iCloud+ verfügbare Funktion, die bislang nur in Apple-Anwendungen wie Mail oder Safari zur Verfügung steht. Mit macOS Ventura wollte Apple die Verfügbarkeit auch auf Apps von Drittanbietern erweitern. So konnte man in der Vorschau zu macOS Ventura diesbezüglich bislang noch lesen: „Schütze deine persönliche E-Mail Adresse mit „E-Mail Adresse verbergen“ in den Apps von anderen Anbietern“.

Aufgeschoben oder aufgehoben?

Warum Apple den Eintrag jetzt aus der Liste getilgt hat, ist fraglich, ein Versehen kann man allerdings nahezu ausschließen. Stattdessen stellt sich die Frage, ob Apple die Bereitstellung der Funktionserweiterung lediglich verschoben, oder gänzlich aus der Planung im Zusammenhang mit macOS Ventura gestrichen hat.

Die ursprüngliche, auf Apple-Apps beschränkte Version von „E-Mail-Adresse verbergen“ kam übrigens auch erst verspätet. Apple hatte die Funktion im Sommer vergangenen Jahres für macOS Monterey angekündigt, jedoch erst im Dezember mit dem Update auf macOS Monterey 12.1 integriert.