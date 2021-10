Apple TV+: „Infiltration“ startet, „Mythic Quest“ wird verlängert

Mit „Infiltration“ ist heute eine neue Science-Fiction-Serie auf Apple TV+ angelaufen. Unter dem Motto „Setz alles daran, Mensch zu bleiben“ sehen sich Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar und Shioli Kutsuna als Hauptdarsteller mit einer außerirdischen Invasion konfrontiert, in deren Folge die Existenz der Menschheit gefährdet ist.

Interessant könnte insbesondere das außergewöhnliche Konzept der Serie sein, so verfolgt man die Ereignisse in parallelen Handlungssträngen gleichzeitig auf unterschiedlichen Kontinenten.

„Infiltration“ startet heute mit den ersten drei Episoden, die weiteren Folgen werden dann wie wie üblich im Wochenrhythmus veröffentlicht.

Falls ihr euch für die ersten beiden Staffeln von „Mythic Quest“ auf Apple TV+ begeistern konntet, haben wir gute Nachrichten: Apple produziert noch zwei weitere Staffeln der Sitcom von Rob McElhenney, Charlie Day und Megan Ganz. Für die Ankündigung auf Twitter gibt sich neben Rob McElhenney und Anthony Hopkins auch „Ted Lasso“-Darsteller Jason Sudeikis die Ehre.

