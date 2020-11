Apple TV+ feiert sein einjähriges Jubiläum

Mittlerweile ist es ein Jahr her, seit Apple TV+ gestartet ist. Das über Apples Videodienst verfügbare Film- und Serienangebot wurde in diesen zwölf Monaten merklich ausgebaut. Ob der Konzern damit in Zukunft auch Geld verdient, muss sich allerdings noch zeigen. Eigentlich wären die ersten kostenlosen Jahresmitgliedschaften zu diesem Monatswechsel abgelaufen. Doch die Übergangsfrist wurde bis Februar verlängert. Die Zahl jener Nutzer, die nicht in den Genuss dieser Werbeaktionen kamen und tatsächlich bereits jetzt für Apple TV+ bezahlen, dürfte überschaubar sein.

Regulär bietet Apple das Video-Abo zum Monatspreis von 4,99 Euro an. Apple TV+ ist damit günstiger als Amazon Prime Video oder Netflix mit Monatspreisen ab 7,99 Euro, steht mit Blick auf die verfügbaren Inhalte aber deutlich zurück. Gegen das mittlerweile kaum noch überschaubare, vielseitig gegliederte Unterhaltungsangebot der Konkurrenz nimmt sich das Portfolio von Apple TV+ vergleichsweise bescheiden aus.

Angebotserweiterung durch Corona gebremst

Hinsichtlich der geplanten Erweiterung des Film- und Serienangebots dürfte die Corona-Krise Apple einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Die Pandemie hat die Branche kräftig durcheinander gewürfelt und die Produktionsbedingungen wurden in vielen Bereichen deutlich erschwert. Nichtsdestotrotz wird Apples Videoangebot stetig erweitert. Im Januar startet mit „Dickinson“ die erste Apple-TV+-Produktion in einer zweiten Staffel, für die Erfolgsserie „Ted Lasso“ hat Apple mittlerweile sogar schon eine dritte versprochen.

Wer an den mittlerweile verstärkt von Apple angebotenen Abonnements Gefallen findet, bekommt mit „Apple One“ jetzt eine neue Option geboten. Seit vergangener Woche können Kunden hier zu Preisen ab 14,95 Euro Abo-Pakete buchen, in denen neben den Apple-Diensten Apple Music, Apple Arcade und Apple TV+ zudem erweiterter Speicherplatz in der iCloud enthalten ist.