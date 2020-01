Apple TV+: Diese Woche nur zwei neue Folgen

Apple TV+ hält auch dieses Wochenende wieder Serien-Nachschub bereit. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen fällt das heutige Freitags-Update allerdings eher verhalten aus. Gerade mal zwei neue Serienfolgen stehen zum Abruf zur Verfügung.

Mit „Julians Kapitulation“ wurde die achte Episode der düsteren TV-Serie „Servant“ veröffentlicht. Das Crime-Drama „Der Wahrheit auf der Spur“ ist mittlerweile bei der Folge 7 mit dem Titel „Überleben“ angelangt.

Als Quasi-Bonus gibt es dann aber noch einen ersten Blick auf die kommende TV-Serie „Visible – Out on Television“, deren Start für Februar geplant ist. Die Serie geht auf das Verhältnis zwischen den TV-Sendern und der LGBTQ-Bewegung in den USA ein und will in jeweils einstündigen Episoden Themen wie Homophobie oder Coming-Out in der TV-Industrie behandeln. In diesem Zusammenhang verspricht Apple nie zuvor gesehene Interviews mit Stars wie Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey und anderen.