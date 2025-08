Apple TV+: Diese Serien starten im August

Apple hat eine Übersicht der für den aktuellen Monat geplanten Neuzugänge bei Apple TV+ veröffentlicht. Abonnenten von Apples Videodienst dürfen sich auf sechs neue Serienstaffeln freuen.

Chief of War

Den Beginn hat bereits am Freitag die neue Serie “Chief of War” gemacht. Hier gibt es ein Wiedersehen mit dem US-Schauspieler Jason Momoa, der mit dem Serienerfolg “See – Reich der Blinden” bereits beim Start von Apples Videodienst im November 2019 mit von der Partie war.

In “Chief of War” spielt Momoa einen hawaiianischen Krieger, der weiteres Blutvergießen zwischen den verfeindeten vier Königreichen von Hawaii verhindern will und sich vorgenommen hat, sein Volk zu vereinen. Die Handlung beruht auf wahren Begebenheiten.

Stilles Wasser

Ebenfalls direkt zu Monatsbeginn ist die vierte Staffel der Animationsserie “Stilles Wasser” angelaufen, die von der Freundschaft zwischen den Geschwistern Karl, Addy und Michael und deren Nachbarn, einem weißen Panda namens Stilles Wasser handelt.

Platonic

Am Mittwoch geht es mit der zweiten Staffel der Serie “Platonic” weiter. Seth Rogen und Rose Byrne spielen hier ein platonisches Paar, das sich nach langer Trennung wieder verbindet.

Infiltration

Die Serie “Infiltration” hat eine Alien-Invasion zum Thema und bringt in der dritten Staffel die Hauptfiguren der vorangegangenen Serienfolgen zusammen. Diese sollen all ihre Erfahrung und ihr Fachwissen vereinen, um die Menschheit vor der Ausrottung zu bewahren. Die neuen Episoden starten am 22. August auf Apple TV+.

Kropped

“Kropped” ist ein neues Reality-TV-Format, das vom 29. August an auf Apple TV+ zu sehen ist. Laut der Ankündigung treten hier im Rahmen von spektakulären Song-Battles globale Musik-Ikonen und weltbekannte K-Pop-Idole gegeneinander an.

Die Insel der Formen

Ebenfalls vom 29. August an geht “Die Insel der Formen” in die zweite Staffel. Als Vorlage für die auf Kinder und Familien ausgerichtete Serie dient die erfolgreiche Bilderbuch-Trilogie “Shapes” von Mac Barnett und Jon Klassen.

Ergänzend dazu dürfen sich Abonnenten von Apple TV+ über die kommenden Wochen hinweg auf weitere neue Episoden in den aktuellen Staffeln von “Foundation” und “Acapulco” freuen.