Berichte über betrügerische Abbuchungen über Apple Pay häufen sich

Es ist ohnehin ratsam, seine Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen stets aufmerksam zu prüfen. Nutzer von Apple Pay sollten hier aktuell besondere Sorgfalt walten lassen. Derzeit häufen sich die Berichte über offenbar betrügerische Abbuchungen aus dem Ausland.

Ein Leser berichtet davon, dass er auf eine nicht von ihm autorisierte Apple-Pay-Zahlung über die hinterlegte Commerzbank-Karte aufmerksam geworden ist. Auf seine Reklamation hin wurde ihm nicht nur bestätigt, dass es sich hier wohl tatsächlich um Betrug handelt, sondern ihm auch mitgeteilt, dass hiervon derzeit eine Vielzahl jener Commerzbank-Kunden betroffen ist, die Apple Pay verwenden.

Dem Supportteam der Commerzbank zufolge handelt es sich dabei in der Regel um vergleichsweise kleine Beträge bis zu 30 Euro, die über Apple Pay von Debitkarten abgebucht werden und bei denen im Abbuchungstext häufig PayPal erwähnt wird. Die Abbuchungen erfolgen stets aus dem Ausland, wobei teils auch andere europäische Länder als Ursprungsland angegeben werden.

Hintergrund unklar

Wenngleich derzeit gehäuft über solche Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Apple-Pay-Nutzung über die Commerzbank berichtet wird, scheint es wenig wahrscheinlich, dass Datenpannen oder Schwachstellen bei der Commerzbank selbst oder gar Apple selbst die Ursache sind. Man kann davon ausgehen, dass beide Parteien in dieser Sache im Hintergrund ermitteln. Möglicherweise sind hierbei Unregelmäßigkeiten bei zwischengeschalteten Zahlungsanbietern im Spiel. Die Erwähnung von PayPal im Abbuchungstext muss nicht zwingend darauf hindeuten, dass PayPal selbst tatsächlich auch eingebunden ist.

Sicher ist nur, dass es sich hierbei um keinen Einzelfall handelt. Die Angaben des Commerzbank-Supports werden durch Einträge in verschiedenen Diskussionsforen bestätigt. So berichten beispielsweise auf Reddit unter Überschriften wie “Hat die Commerzbank ein Datenleak?” oder “Commerzbank Betrügerische Abbuchungen via Apple als „PayPal“ getarnt” zahlreiche Nutzer von vergleichbaren Vorkommnissen.

Wenn möglich Auslandssperren verhängen

Über die Kontrolle der über Apple Pay erfolgten Abbuchungen hinaus könnt ihr euch vor solchem Missbrauch schützen, wenn beispielsweise die Auslandsnutzung eurer Karten beschränkt oder sperrt. Zumindest ein Teil der mit Apple Pay kooperierenden Banken bietet entsprechende Möglichkeiten an, unser Beispiel oben zeigt die Ländereinstellungen der DKB.