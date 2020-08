Apple TV+: Deals mit Leonardo DiCaprio und Ewan McGregor

Im Zusammenhang mit Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ wandern heute zwei große Namen durch die Schlagzeilen. Den ersten kennt ihr aus Star Wars, Fargo und Train Spotting.

Ewan McGregor wird in seiner Doku-Serie „Long Way Up“ am 18. September mit drei Folgen auf Apple TV+ starten und interessierte Zuschauer mit auf eine Motorrad-Tour nehmen.

Zusammen mit Charley Boorman wird der Schauspieler 13.000 Meilen in 100 Tagen zurücklegen und dabei 16 Grenzübergänge und 13 Länder durchqueren.

Dabei nutzen sie modernste Technologie auf dem Rücken ihrer elektrischen Harley-Davidson LiveWires, um zur Nachhaltigkeit des Planeten beizutragen. […] Die neue Serie folgt Ewan und Charley auf ihrer Reise durch Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador und aufwärts durch Kolumbien, Mittelamerika und Mexiko. Mit dabei sind auch ihre langjährigen Mitarbeiter, die Regisseure David Alexanian und Russ Malkin, die ihnen in ihren elektrischen Rivians folgen.

Womit wir zu Leonardo DiCaprio kommen. Mit dessen Filmproduktionsfirma Appian Way Productions soll Apple einen sogenannten First-Look-Deal vereinbart haben, der es Cupertino ermöglicht neue Produktionen zuerst zu sichten, um sich dann für bzw. gegen die Lizenzierung zu entscheiden.

Der mehrjährige Vertrag ist ein Beiprodukt der letzten Kooperation von Apple und DiCaprio, dessen Ergebnis, der Spielfilm „Killers of the Flower Moon“ mit Martin Scorsese und Robert De Niro noch auf seine Veröffentlichung wartet.

Weitere First-Look-Vereinbarungen hält Apple mit Idris Elbas Green Door Pictures, Ridley Scotts Scott Free Productions, A24 und Imagine Documentaries.