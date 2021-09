Apple TV+: „Come From Away“ startet, mehr Infos zu „Swagger“ und „Morning Show“

Auf Apple TV+ ist neu das Broadway-Musical „Come From Away“ verfügbar. Die knapp zwei Stunden lange Produktion erzählt die Geschichte von 38 Flugzeugen, am 11. September 2001 in der kanadischen Kleinstadt Gander gestrandet sind.

Das auf Apple TV+ verfügbare Video wurde live am Broadway gefilmt und erzählt, wie die Bewohner von Gander die knapp 7.000 Passagiere der aus Sicherheitsgründen zu der außerplanmäßigen Landung gezwungenen Flugzeugen auf einzigartige Weise aufgenommen und versorgt haben.

„Swagger“ startet am 29. Oktober

Brandneu hat Apple das Startdatum von „Swagger“ angekündigt. Die durch den Werdegang des Basketballstars Kevin Durant inspirierte Serie wird am 29. Oktober 2021 anlaufen.

Inspiriert von Durants Erfahrungen, erkundet "Swagger" die Welt des Jugendbasketballs und die Spieler, ihre Familien und Trainer, die sich auf dem schmalen Grat zwischen Träumen und Ehrgeiz, Opportunismus und Korruption bewegen. Abseits des Platzes zeigt die Serie, wie es ist, in Amerika aufzuwachsen.

Featurette zu „The Morning Show“

Zu guter Letzt gibt’s noch einen neuen Trailer. Apple TV+ will mit dem Video „The Morning Show — "And We're Back" Featurette“ Lust auf die für kommenden Freitag angekündigte zweite Staffel der Serie „The Morning Show“ mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in den Hauptrollen machen.