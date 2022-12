Apple TV+: Ausblick auf die finale Staffel von Servant

Servant zählt zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen auf Apple TV+. Bereits am vergangenen Freitag steht ja eine weitere Staffel der vom Publikum ebenfalls gut aufgenommenen Agentenserie Slow Horses über Apples Videodienst zur Verfügung. Hier hat das Unternehmen mit „A Conversation with Gary Oldman and Jack Lowden“ ebenfalls ein neues Trailer-Video veröffentlicht, in dem die Darsteller Gary Oldman und Jack Lowden ein paar Infos zur zweiten Staffel der Serie zum Besten geben und damit verbunden auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen erlauben.

Mit der letzten Staffel verspricht Apple einen epischen und emotionalen Abschluss der Turner-Geschichte, in dessen Rahmen auch die Frage geklärt werden soll, wer Leanne Grayson tatsächlich ist sowie wer ist das Kind in ihrem Haus ist.

Servant ist mit der ersten Staffel mehr oder weniger zeitgleich mit Apples Videodienst im November 2019 an den Start gegangen und wurde im vergangenen und in diesem Jahr jeweils im Januar um eine weitere Staffel ergänzt. Mit der für kommenden Monat angesetzten vierten Staffel soll die Serie nun ihren Abschluss erhalten. Apple wird die zehn Episoden der finalen Staffel vom 13. Januar bis zum 17. März 2023 jeweils im Wochenabstand auf Apple TV+ veröffentlichen.

Abonnenten on Apple TV+ dürfen sich auf die vierte Staffel des Psychothrillers Servant freuen. Apple hat sich einen „Freitag, den 13.“ für die Fortsetzung ausgesucht und wird am 13. Januar mit der Bereitstellung der neuen Episoden beginnen. Im Vorfeld gibt es nun auch einen mit gut zwei Minuten vergleichsweise ausführlichen Trailer zur kommenden Staffel von Servant zu sehen.

