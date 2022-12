TrueWidget: Live-Ansicht der aktuellen Prozessorlast

Karabiner-Elements liegt aktuell in Version 14.10.0 vor und hat den Anspruch, eine möglichst umfassende Bedienung des Mac mithilfe von Tastenkombinationen zu ermöglichen. Die Anwendung bietet in diesem Zusammenhang nicht nur die Möglichkeit, teils komplexe Regeln und Automationen mit einem Tastendruck zu verknüpfen, sondern lässt den Nutzer auch die standardmäßig von macOS vorgegebenen Tastenfunktionen an die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Die neue Mini-App lässt sich kostenlos laden und mithilfe verschiedener Einstellungsoptionen konfigurieren, die über einen Eintrag in der Mac-Menüleiste erreichbar sind. Dazu zählt auch die Möglichkeit, nicht nur die Position und Größe des über allen anderen Fenstern schwebenden Info-Widgets zu bestimmen, sondern selbst dessen Deckkraft in 10-Prozent-Schritten zwischen 0 und 100 Prozent festzulegen.

Was in den meisten Situationen sicherlich eher als Spielerei zu werten ist, kann hier und da aber auch eine valide und wichtige Informationsquelle darstellen, beispielsweise im Zusammenhang mit Fehleranalysen.

