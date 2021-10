Raspberry Pi Zero 2 W: Der neue Bastelcomputer kostet nur 17 Euro

Seit geschlagenen sechs Jahren ist der Bastelcomputer Raspberry Pi auch in einer auf die wesentlichen Kernbestandteile reduzierten „Zero“-Ausgabe verfügbar. Der kleine Bruder des Raspberry Pi richtet sich an Anwender, die keinen Bedarf für große Standard-Ports wie die vier USB-A-Buchsen des großen Raspberry Pi haben und lediglich ein solides Gerät für weniger rechenintensive Aufgaben und Bastelprojekte auf kleinstem Raum benötigen.

Bei uns arbeitet das mit zusätzlicher Drahtlos-Konnektivität versehene Modell des Raspberry Pi Zero, der sogenannte Raspberry Pi Zero W, seit etlichen Monaten verlässlich im Garderobenschrank als netzwerkweiter Pi-Hole-Werbeblocker und erfasst nebenbei auch noch die ADS-B-Signale von vorbeifliegenden Passagiermaschinen, die direkt in den Datenbestand des Flugportals flightradar24 eingepflegt werden.

Fünfmal schneller als der Vorgänger

Heute nun haben die Macher das Raspberry Pi eine neue Variante ihres kleinen Rechners vorgestellt und präsentieren mit dem Raspberry Pi Zero 2 W einen nur 15 Dollar teuren Minicomputer, der über Bluetooth, WLAN, einen Mini-HDMI-Port und einen auf 1GHz getakteten Broadcom-Chipsatz (BCM2710A1) mit Arm Cortex-A53 verfügt und bis zu fünfmal schneller als sein Vorgänger sein soll.

Trotz besserer Performance-Werte hat sich die Größe des Kleinstrechners nicht geändert. Nach Angaben der Anbieter sollen alle bisherigen Accessoires und Hüllen auch mit dem neuen Modell kompatibel sein. In Deutschland wird der neue Raspberry Pi Zero 2 W unter anderem von Reichelt angeboten und ist hier für nur 16,50 Euro erhältlich. Hierzulande ist das neue Modell voraussichtlich am 5. November lieferbar.

Trotz der Verfügbarkeit des neuen Modells werden sich die Preise des Raspberry Pi Zero und des Raspberry Pi Zero W vorerst nicht ändern.

Die technischen Daten im Überblick