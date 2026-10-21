Antigravity A1 wird günstiger: Neue Steuerung mit Uhr und Ring

Die zusammen mit Insta360 entwickelte 8K-Drohne Antigravity A1 bekommt gleich drei neue Zubehörpakete. Besonders interessant ist das Follow-Me-Bundle, das die bislang erforderliche Flugbrille durch eine Smartwatch und einen Steuerring ersetzt. Damit kann die Drohne Personen selbstständig verfolgen und filmen. Außerdem führt der Hersteller eine klassische Fernsteuerung und ein Mobilfunkmodul ein. Der Einstiegspreis sinkt mit dem neuen Bundle auf 719 Euro.

Smartwatch und Ring ersetzen die Flugbrille

Herzstück der Neuerungen ist die Watch Remote mit 1,72 Zoll großem Touchscreen. Sie dient nicht nur als Fernbedienung, sondern liefert über ihre integrierte GPS-Ortung zusätzliche Informationen für die automatische Verfolgung. Zusammen mit der visuellen Motiverkennung soll die A1 Personen selbst bei kurzen Sichtunterbrechungen zuverlässig verfolgen können.

Über den Bildschirm lassen sich Flugmodi auswählen, Aufnahmen starten und die Position der Drohne verändern. Der zusätzliche Fingerring ermöglicht mit „Drag-to-Fly“ sogar eine Gestensteuerung: Taste gedrückt halten, Hand bewegen und die Drohne folgt der Bewegung.

Dank ihrer 8K-360-Grad-Kamera zeichnet die A1 weiterhin die gesamte Umgebung auf. Der gewünschte Bildausschnitt lässt sich somit erst nach dem Flug festlegen. Ein neuer umlaufender Propellerschutz soll Kollisionen abmildern. Allerdings steigt das Gewicht des Komplettpakets auf 351 Gramm, womit die Drohne in die EU-Klasse C1 fällt.

Klassische Fernsteuerung und 4G als Ergänzung

Wer lieber selbst fliegt, bekommt eine neue Fernsteuerung mit zwei Steuerknüppeln. Sie ermöglicht präzisere Flugmanöver und bietet einen „Fixed View“-Modus, bei dem die Blickrichtung der Flugrichtung folgt. Anders als beim Follow-Me-Bundle wird hierfür weiterhin die Vision-Flugbrille benötigt.

Das ebenfalls neue 4G-Modul ergänzt die bisherige Funkverbindung um eine Mobilfunkreserve. Bei Störungen kann das System auf das Mobilfunknetz zurückgreifen. Eine eSIM ist integriert, allerdings hängen Verfügbarkeit und mögliche Zusatzkosten vom jeweiligen Mobilfunktarif ab.

Alle drei Neuheiten sind ab sofort bei Amazon erhältlich. Das Follow-Me-Komplettpaket kostet 719 Euro, das Zubehörset für vorhandene A1-Drohnen 359 Euro. Die klassische Fernsteuerung schlägt mit 75 Euro zu Buche, das 4G-Modul kostet 129 Euro. Bestandskunden erhalten beim Hersteller derzeit 20 Prozent Rabatt auf das neue Zubehör.

Wer weiterhin mit Flugbrille unterwegs sein möchte, findet die bereits von uns vorgestellte Antigravity A1 auch bei Amazon. Dort sind das Standard-Bundle und das Explorer-Bundle mit zusätzlichen Akkus erhältlich.