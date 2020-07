Onvis Smart Plug: Die nächste HomeKit-Steckdose startet in Deutschland

Der Markt an HomeKit-Zubehör verzeichnet im Vergleich zu den Anfangsjahren mittlerweile auch in Deutschland ein rasantes Wachstum. Mit der WiFi-Steckdose von Onvis lässt sich jetzt eine weitere Schaltsteckdose mit HomeKit-Anbindung in Deutschland bestellen. Und das mit Blick darauf, dass die Steckdose auch über eine Funktion zur Energieüberwachung verfügt zu einem bemerkenswerten Preis: Die neue HomeKit-Steckdose kann für 22,99 Euro vorbestellt werden.

Die smarte Steckdose von Onvis setzt wie etliche Konkurrenzprodukte auf die Anbindung über WLAN und damit verbunden schnelle Schaltzeiten und gewöhnlich große Reichweite. Die HomeKit-Integration kann systemüblich direkt erfolgen. Für Zusatzfunktionen wie die Energieüberwachung oder den integrierten Countdown-Timer ist allerdings die App des Herstellers verfügbar. In Verbindung mit dieser App kann die Dose dann auch über Alexa oder Google Assistant gekoppelt werden.

In den letzten Wochen konnten wir mehrere Neuzugänge in dieser Produktkategorie verzeichnen. Preislich unschlagbar ist bislang die Meross-Innensteckdose für 15 Euro pro Stück im Viererpack. Begleitend dazu gibt es seit kurzer Zeit auch eine Außensteckdose, die wir hier ausprobiert haben. Meross hat zudem auch einen HomeKit-Lichtschalter im Angebot. Als ebenfalls noch recht junger HomeKit-Partner bietet zudem LifeSmart mittlerweile zwölf HomeKit-Komponenten an, die ihrerseits allerdings einen zentralen Hub zur Anbindung voraussetzen.

Onvis ist uns durch seinen Bewegungsmelder und sein Türkontakt-Alarmsystem als HomeKit-Hersteller bekannt. Demnächst soll auch eine HomeKit-Kamera von Onvis folgen.