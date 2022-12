Apple Studio Display „refurbished“ erhältlich

Im Apple Refurb Store ist das Studio Display aktuell auch mit höhenverstellbarem Standfuß und auch mit einem VESA-Vorbereitung erhältlich. Mit dem VESA-Adapter fallen wie beim Standardfuß 1489 Euro statt 1749 Euro an. Wenn man die teurere Version mit höhenverstellbarem Fuß haben will, kann man entweder mit Standardglas für 1879 Euro statt 2209 Euro oder mit Nanotexturglas für 2089 Euro statt 2459 Euro zugreifen.

In der günstigsten Standardausführung kostet das Apple Studio Display generalüberholt bei Apple 1489 Euro statt 1749 Euro. Wenn man statt einer Beschichtung mit Standardglas das von Apple angebotene matte Nanotexturglas haben will, muss man nochmal 210 Euro drauflegen.

