iPad mini: Spekulationen über Apple-Prozessor und Klappversion

Wenn es nach dem auf Apple-Themen spezialisierten Analyst Ming-Chi Kuo geht, steht die nächste Generation des iPad mini für Ende kommenden Jahres oder spätestens das erste Halbjahr 2024 auf dem Plan. Apple arbeitet Kuo zufolge an einem neuen, mit einem leistungsstärkeren Prozessor ausgestatteten Modell des kleinen Tablets.

(3/3)

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022