Apple streamt Benefizkonzert: „One World – Together At Home“

Musikfans dürfen sich den 18. April schon mal im Kalender anstreichen. Die Nichtregierungsorganisation Global Citizens hat für den übernächsten Samstag ein Benefizkonzert angekündigt, das von zahlreichen Partnern im Livestream ausgestrahlt werden soll. Darunter Apple, Amazon Prime Video, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter und YouTube.

The @WHO's Solidarity Response Fund aims to help equip health care systems around the world to address the #COVID19 pandemic. https://t.co/S9enJBT9vJ

— Global Citizen (@GlblCtzn) April 6, 2020