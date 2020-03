Apple Stores sollen teils schon Anfang April wieder öffnen

Offiziell will sich Apple noch nicht dazu äußern, wann die hauseigenen Ladengeschäfte außerhalb Chinas wieder geöffnet werden. Intern geht das Unternehmen jedoch davon aus, dass einzelne Apple Stores bereits in der ersten April-Hälfte wieder öffnen können.

Die bei Apple für den Bereich Einzelhandel und Mitarbeiter verantwortliche Managerin Deirdre O'Brien hat in einem internen Rundschreiben mitgeteilt, dass mit der Wiedereröffnung der Apple Stores in der ersten Hälfte des Monats April begonnen werde. Man wolle den geregelten Betrieb in den Ladengeschäften schrittweise und unter Berücksichtigung der jeweils lokalen Gegebenheiten wieder aufnehmen. Dementsprechend sind von April an separate Ankündigungen für die einzelnen Standorte zu erwarten.

Apple will Situation am 5. April neu bewerten

Auch die Bürotätigkeiten in den Apple-Niederlassungen außerhalb Chinas laufen derzeit auf Sparflamme. Wer nicht zwingend vor Ort sein muss, soll von zuhause aus arbeiten. Dieser Zustand soll O’Brien zufolge zumindest bis zum 5. April anhalten, dann wolle man die Situation neu bewerten.