Apple Store Hamburg Alstertal wegen Brand vorübergehend geschlossen

Der Apple Store im Hamburger Einkaufszentrum Alstertal konnte heute wegen eines Brandes in den frühen Morgenstunden nicht geöffnet werden. Derzeit ist geplant, dass das Ladengeschäft morgen wieder wie üblich um 9.30 Uhr seine Türen öffnet. Aus dem Umfeld des Apple Store ist jedoch zu hören, dass es noch nicht vollkommen sicher sei, ob das tatsächlich auch so klappt.

Falls ihr in den nächsten Tagen einen Besuch bei Apple Alstertal plant, behaltet also besser dessen Webseite und die darauf stets aktuell angegebenen Öffnungszeiten im Auge. Alternativ dazu betreibt Apple mit dem Apple Store Jungfernstieg ja noch eine zweite Niederlassung in der Hansestadt.

Bilder: Apple

In der vergangenen Nacht war es im Apple Store Alstertal offensichtlich zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Wie die Lokalzeitung Hamburger Morgenpost berichtet, war die Feuerwehr bereits kurz nach Eintreffen der automatischen Brandmeldung um 4.35 Uhr vor Ort. Bei den Löscharbeiten sei allerdings nicht nur größerer Sachschaden durch den Brand selbst entstanden. Das Feuer habe zusätzlich eine Sprinkleranlage ausgelöst und in der Folge ergossen sich größere Wassermengen teils bis in die umliegenden Fahrstuhlschächte.

Zweiter Apple Store in Deutschland

Der Apple Store im Hamburger Einkaufszentrum Alstertal war nach der Münchener Rosenstraße das zweite von Apple in Deutschland betriebene Ladengeschäft – die Eröffnung fand im August 2009 statt. Die Lage im Hamburger Stadtteil Poppenbüttel ließ immer wieder Rufe nach einem „echten“ Hamburger Apple Store laut werden. Den bekamen die Bewohner der Hansestadt dann zwei Jahre später mit dem deutlich größeren und direkt an der Binnenalster gelegenen Apple-Niederlassung am Jungfernstieg.

Der erste deutsche Apple Store in der Münchener Rosenstraße wurde am 6. Dezember 2008 eröffnet. Mittlerweile gibt es in Deutschland 16 Apple-Ladengeschäfte, das letzte davon wurde im Dezember 2021 in der Rosenthaler Straße in Berlin eröffnet.