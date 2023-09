„Barbie“ als Heimkino-Premiere und neuer Trailer für „Killers of the Flower Moon“

Der kontrovers diskutierte Spielfilm „Barbie“ ist jetzt auch als Heimkino-Premiere über Prime Video und Apples TV-App verfügbar. Bei Apple steht bislang jedoch nur eine Kaufoption für 19,99 Euro zur Verfügung. Amazon bietet den Film auch ein wenig günstiger für 15,99 Euro zum Ausleihen an.

„Barbie“ ist erst vor knapp zwei Monaten in die deutschen Kinos gekommen und ist unter der Regie von Greta Gerwig als hintergründige Komödie mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen entstanden.

Der Film setzt sich gleichermaßen unterhaltsam und kritisch mit dem Stereotyp der 1959 erstmals verkauften gleichnamigen Mattel-Puppe auseinander. Für die Produktion zeichnet Mattel gemeinsam mit Warner Bros. Entertainment verantwortlich.

Einen Barbie-Film zu machen war eine großartige Gelegenheit, und wir dachten, wir könnten etwas ganz Besonderes machen, wenn wir es auf eine unerwartete, überraschende und clevere Art Weise angehen würden. Wir wussten, dass es eine Menge zu tun gab, denn das Publikum hat eine vorgefasste Vorstellung davon, wie sie Barbie gegenüber denken und fühlen, egal ob gut oder schlecht. Das stellte also eine große Herausforderung dar, aber wir waren bereit diese anzunehmen.

