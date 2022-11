Apple startet „Besonderes Shopping-Event“: Diese Geräte sind dabei

Apple selbst ist ja dafür bekannt, die eigenen Preise in Stein zu meißeln, so gut wie keine Rabatte zu gewähren und die Findung des Straßenpreises dem Einzelhandel und autorisierten Wiederverkäufern zu überlassen.

Wie angekündigt ist auch Apple heute in den Black Friday eingestiegen und hat sein „ Besonderes Shopping Event “ nach einer längeren Auszeit des offiziellen Apple Online Store , inzwischen auch hierzulande live geschaltet. Die von heute an bis einschließlich zum 28. November laufende Aktion vergütet den Kauf qualifizierter Apple-Produkte mit zusätzlichen Gutscheinkarten und gewährt so einen Preisnachlass durch die Hintertür.

