Apple, Sony und Bose: Wessen Noise-Canceling-Hörer wirken am besten?

Die auch mit einer Dependance in Deutschland vertretenen Akustik-Spezialisten von HEAD Acoustics haben fünf der populärsten Noise-Cancelling-Kopfhörer gegeneinander antreten lassen und einen Untersuchungsbericht vorgelegt, der klare Aussagen zur Güte und Effektivität der gebotenen Geräuschunterdrückung trifft.

Sony blendet am meisten aus

In den vergleichenden Messungen (PDF-Download) die das amerikanische Technologie-Magazin The Verge in Auftrag gegeben hat, wurde ermittelt, welche der Over-Ear-Kopfhörer die beste Performance in Sachen Noise-Canceling an den Tag legen.

Beantwortet wurden die Fragen: Welcher Kopfhörer lässt störende Alltagsgeräusche am besten verschwinden? Wie sehr unterscheiden sich die Noise-Canceling-Eingriffe zwischen den Produkten der drei Platzhirschen Apple, Bose und Sony?

Apple liefert die beste Sprachqualität

Gegeneinander angetreten sind Apples AirPod Max, die WH-1000XM5 von Sony und die drei Bose-Modelle QC-1, NC700 und QC-45.

Der Sony WH-1000XM5 liefert die mit Abstand beste Geräuschunterdrückung im Test. Die Kombination aus guter passiver Abschirmung und solider Noise-Canceling-Technologie macht Sonys Top-Modell konkurrenzlos.

Die AirPods Max von Apple laufen auf dem 2. Platz ein und punkten vor allem in den tieferen Frequenzbändern von 100-500Hz. Wer häufig mit niederfrequenten Lärm konfrontiert ist (etwa der Geräuschkulisse auf Langstreckenflügen) ist gut bei Apples großen Ohrhörern aufgehoben.

Die BOSE QC-45 beanspruchen den dritten Platz im Ranking für sich.

Wichtige Erkenntnis: Die AirPods Max von Apple liefern die qualitativ beste Sprachwiedergabe ab. Und dies auch dann, wenn die Kopfhörer damit beschäftigt sind die Umgebungsgeräusche mit maximaler Kraft zu unterdrücken.

