Apple „Back to School“ läuft aus – „Deezer Student“-Aktion startet

Wenn ihr dazu berechtigt seid, im Apple Store für Bildung einzukaufen, wollen wir nochmal kurz daran erinnern, dass Apples diesjährige „Back to School“-Aktion am heutigen Montag endet. Apple hat sich diesbezüglich nicht ganz eindeutig ausgedrückt, so besagt die Angabe „endet am 17. Oktober 2022“ lediglich, dass die Sonderaktion irgendwann am heutigen Tag endet – aktuell wird im Bildungs-Store von Apple jedoch noch dafür geworben.

Das Kleingedruckte zu den diesjährigen Apple-Sonderrabatten für Hochschulen könnt ihr hier nachlesen. Kurzum lässt sich das Ganze so zusammenfassen, dass man zusätzlich zu den im Apple Store für Bildung vergünstigten Preisen für Apple-Geräte auch noch eine Geschenkkarte im Wert von bis zu 150 Euro erhält. Dieses Sonderrabatt gilt allerdings nur in Verbindung mit ausgewählten Macs und iPad-Modellen.

Zum Einkauf im Apple Store für Bildung berechtigt sind alle an einer Hochschule eingeschriebenen oder zugelassenen Studierenden beziehungsweise deren Eltern, sofern diese für sie einkaufen, und ebenfalls Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter.

Deezer Student vorübergehend 99 Cent

Bei Hochschul-Aktion bei Apple läuft aus, Deezer startet dagegen heute mit einer zeitlich begrenzten Aktion für Studierende. Der Musikdienst nimmt den Semesterstart zum Anlass für eine vorübergehende Preissenkung bei Deezer Student.

Wer Deezer Student im Zeitraum zwischen dem 17. Oktober und dem 14. November abonniert, bezahlt über sechs Monate hinweg nur jeweils 0,99 Euro statt des regulären Deezer-Studententarifs in Höhe von 5,99 Euro pro Monat.

Das Studenten-Abo von Deezer beinhaltet den vollen Leistungsumfang von Deezer Premium, als auch die Möglichkeit zur Wiedergabe von unkomprimiertem Lossless-Audio und der Möglichkeit zur Offline-Nutzung. Deezer ist insbesondere auch eine Empfehlung für Hörbuch-Fans, der Musikdienst bietet mit Audiobooks by Deezer eine separate App für diesen Bereich und damit verbunden ein deutliches Maß mehr Komfort und Überblick als seine Konkurrenten an.