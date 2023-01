Apple-Recycling: Online-Rückgabe in Deutschland nicht möglich

Seit dem vergangenen Jahr gelten hierzulande verschärfte Vorschriften mit Blick auf das Recycling von alten Elektrogeräten. Apple hat uns mit seinen Werbeversprechend bislang eigentlich immer in dem Glauben gelassen, dass sich das Unternehmen hier auf besonders vorbildliche Weise engagiert. Die Realität sieht allerdings zumindest dann anders aus, wenn man keinen Apple Store in unmittelbarer Nähe hat und deshalb nach damit von Apple online angebotenen Optionen sucht. Anstatt sich sich der Sache selbst anzunehmen, verweist Apple lediglich auf die Möglichkeit zur Abgabe bei öffentlichen Sammelstellen.

Insert

You are going to send email to