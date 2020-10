Apple patzt erneut: Standard-Apps setzen sich wieder zurück

Beim Lesen des auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter veröffentlichten Erfahrungsberichtes von David Clarke und dem anschließenden Betrachten des direkt mitgelieferten Videobeweises mussten wir gerade an das Ian Fleming-Zitat aus Goldfinger denken: „Once is happenstance. Twice is coincidence. The third time it’s enemy action.“

It seems that every time an email or browser app is updated on iOS 14, it resets the default settings. — David Clarke (@DCOneFourSeven) October 21, 2020

Ein weiteres Zurücksetzen der vom Anwender ausgewählten Standard-Apps für E-Mail-Client und Browser auf die von Apple ab Werk bereitgestellten Applikationen Safari und Mail, würde Cupertino jetzt wirklich schlecht zu Gesicht stehen.

Blick zurück: Zur ersten Vorstellung von iOS 14 während der virtuellen WWDC-Entwickler-Konferenz im Sommer kündigte Cupertino überraschend eine neuen System-Funktion an. Erstmals in der Geschichte von iPhone und iPad könnten Anwender frei wählen, welcher Browser in E-Mails oder Notizen angetippte Links automatisch öffnen soll.

Die Neuerung, die Apple im Rahmen der WWDC lediglich auf einer Übersichts-Folie einblendete und nicht weiter thematisierte, wurde von vielen Beobachtern als vorauseilendes Eingeständnis Cupertinos an Wettbewerbshüter in den USA und Europa gewertet.

Im September setzt Neustarts die Apps zurück

Ein erster Betriebssystem-Fehler verwässerte das eigentlich zu begrüßende Signal dann Mitte September. Damals stellte sich heraus, dass die vom Nutzer festgelegten Standards-Apps einen System-Neustart nicht überstehen und nach einem Reboot wieder von Apples Anwendungen abgelöst werden. Ein Bug, der mit dem Update auf iOS 14.0.1 am 24. September aus der Welt geschafft wurde.

Jetzt wiederholt sich das Spiel. Wie Clarke berichtet, reicht derzeit offenbar das Einspielen eines App-Updates aus, um zum Systemstandard beförderte Browser und E-Mail-Applikationen von Drittanbietern wieder zurückzusetzen und erneut durch Apples Safari beziehungsweise Apples Mail-App zu ersetzen.

Der von Clarke aufgespürte Fehler lässt sich unter der gestern ausgespielten Version 14.1 der mobilen Apple-Betriebssystem reproduzieren.