iPadOS 14: Neu gesetzte Standard-Apps überleben Neustart nicht

Zu den neuen, tief im System versteckten Funktionen von iOS 14 und iPadOS 14 gehört unter anderem die Möglichkeit, den ab Werk vorinstallierten Browser Safari und Apples Mail-Anwendung durch andere Apps zu ersetzen, die sich ihrerseits auf Wunsch auch zum System-Standard befördern lassen.

Well, great. I was all excited to set Chrome as default browser in #iOS14 but turns out a device reboot forgets it!? — Mathieu Perreault (@madmath) September 17, 2020

Die zugehörigen Schiebeschalter befinden sich in den Systemeinstellung all jener Anwendungen, die mit der neuen Funktion kompatibel sind. So zeigt Googles Chrome-Browser im Bereich Einstellungen > Chrome > Standard-Browser-App alle aktuell installierten Applikationen an, die in der Lage sind Safari zu ersetzen.

Hat man einen anderen Standard-Browser gewählt, startet dieser zukünftig selbstständig, wenn Web-Links in eingehenden E-Mails, Kurznachrichten oder in den Notizen angetippt werden.

Aktuell lässt sich die neue Funktion unter anderem mit Google Chrome, Microsoft Edge und dem Datenschutz-Browser Duck Duck Go ausprobieren.

Safari übernimmt nach Neustart

Doch in der aktuellen Version der neuen Mobil-Betriebssysteme scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben.

So berichten Nutzer, die einen anderen Browser zum Standard befördert haben, inzwischen davon, dass Apple sich den Titel des Standard-Browsers nach einem Neustart wieder selbst unter den Nagel reißt. Ein Verhalten, das wir bestätigen können.

Gesetzte Einstellung werden vergessen, Safari übernimmt das Öffnen angetippter Links wieder komplett.

E-Mails scheinen nicht betroffen

Die einzige andere Kategorie, in der iOS 14 und iPadOS 14 das Setzen selbst gewählter Standard-Anwendungen ermöglichen sind E-Mail-Apps. Apples Mail-Applikation lässt sich hier etwa durch Outlook oder Readdles Spark ersetzen.

Die E-Mail Apps scheinen eure Präferenzen auch nach einem Neustart nicht zu vergessen. Bei den Browsern muss Apple jedoch noch mal Hand anlegen.