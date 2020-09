Apple Online Store startet in Indien

Apple verkauft seine Produkte von dieser Woche an auch in Indien online. Das Unternehmen expandiert damit weiter in den mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern von der Bevölkerungszahl mit China vergleichbaren Markt.

Apple zufolge wird über den von Mittwoch an verfügbaren Apple Online Store in Indien die gesamte Produktpalette des Unternehmens erhältlich sein. Zudem werden auch Online-Support-Dienstleistungen angeboten. Die Einkaufsmöglichkeiten sollen durch Finanzierungs- und Trade-In-Angebote ergänzt werden.

Wir sind stolz darauf, in Indien zu expandieren und wollen unser Bestes geben, um unsere Kunden und ihre Communities zu unterstützen. Wir wissen, dass unsere Nutzer auf Technologie angewiesen sind, um in Verbindung zu bleiben, zu lernen und ihre Kreativität auszuschöpfen. Indem wir den Apple Online Store nach Indien bringen, bieten wir unseren Kunden in dieser wichtigen Zeit das Beste von Apple.

In Indien ist die Smartphone-Nachfrage in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Apple engagiert sich seinerseits verstärkt auch in den Land, um Teile der Produktion aus China auszulagern. Das Unternehmen hat bereits Teile der iPhone-Produktion nach dort verlegt und seine Präsenz in Indien in den vergangenen Jahren stetig erweitert.