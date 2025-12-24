Habt erholsame Feiertage
Frohe Weihnachten und Dankschön für ein weiteres Jahr!
Das Jahr geht langsam zu Ende, und wir hoffen, dass ihr die kommenden Tage nutzt, um einen Gang runterzuschalten. Gönnt euch eine Pause gemeinsam mit Freunden und Familie oder lasst es euch einfach nur gutgehen. Wir wünschen euch entspannte Feiertage, ruhige Momente und genug Zeit für all das, was sonst oft zu kurz kommt.
Wie jedes Jahr möchten wir diese Gelegenheit auch dazu nutzen, um Danke zu sagen. Danke für eure regelmäßigen Besuche, fürs Mitlesen, Mitdenken und Mitdiskutieren. Bald sind es 25 Jahre, die wir durch Updates, Ankündigungen, Fehlermeldungen, Produktstarts und gelegentliche Bauchlandungen aus dem Apple-Kosmos schippern, und noch immer macht uns diese Arbeit großen Spaß. Das liegt vor allem an euch.
Eure Kommentare, Hinweise und Zuschriften sorgen dafür, dass hier kein Tag wie der andere ist. Mal geht es sachlich und nüchtern zu, mal leidenschaftlich, gelegentlich auch ein wenig ruppig. Doch egal ob Lob, Kritik, Verbesserungsvorschlag oder ein besonders kniffliger Problemfall: Dieser Austausch trägt wesentlich zum Fortbestand von ifun.de und iphone-ticker.de bei. Ganz besonders freuen wir uns daher auch über die vielen Mails, in denen ihr euch Zeit nehmt, Zusammenhänge zu erklären, Erfahrungen zu teilen oder einfach nur Feedback zu geben. Auch wenn wir längst nicht alles beantworten können, gelesen wird bei uns jede Nachricht.
Kommt entspannt und zufrieden ins neue Jahr
Zwischen Weihnachten und Silvester werden wir es auch in diesem Jahr wieder etwas ruhiger angehen lassen, bleiben aber erreichbar und am Ball. Anfang Januar ziehen wir das Tempo dann wieder an und nehmen euch mit in ein neues Jahr, das hoffentlich voll spannender Themen, Entwicklungen und kleiner wie großer Apple-Geschichten ist.
Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten, erholsame Tage, einen guten Start ins neue Jahr 2026 – vor allem aber Gesundheit und Glück. Danke, dass ihr regelmäßig da seid. Wir freuen uns schon auf das, was die kommenden zwölf Monate bringen.
Frohe Weihnachten euch !
Euch auch ein schönes Weihnachtsfest! Danke für den tollen Job, den ihr für uns macht!
Danke, ebenfalls :-)
Vielen Dank !
Euch allen auch frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch !!
Euch auch ein frohes Weihnachtsfest. Danke und macht weite so. Ihr seid die besten.
Frohe Weihnachten und auch von mir vielen Dank für den Top-Job, den Ihr für uns macht. Schön, dass es Euch gibt! :)
Frohe Weihnachten!
Ebenso :-)
Euch allen friedliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!
Danke für ein informatives Jahr!
Auch von mir ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest! Lg
Frohe Weihnachten und Danke an meine Lieblings-App!
Allen ein Frohes Fest
Frohe Weihnachten für Euch und Danke für die tollen Beiträge
Frohe Weihnachten!
Danke für euren tollen Job und euch auch frohe und erholsame Weihnachten!
Das wünsche ich ebenfalls.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke für Eure tolle Arbeit! Alles Gute für 2026
Ich wünsche euch ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest. Ihr macht einen tollen Job!
Euch auch eine frohe Weihnacht.
Vielen Dank für Eure Arbeit und Mühe die Ihr habt, damit wir das Neueste aus dem Apple Kosmos erfahren dürfen.
Hallo ifun-Team,
Seit meinem iPhone 3GS seid ihr meine Quelle Nummer 1 zum Thema Apple und Co! Danke dafür!
Danke auch an alle Kommentatoren, die ebenso viele gute Tipps gaben oder einfach nur lustig waren!
Frohe Weihnachten euch!
Euch auch besinnliche und schöne Weihnachten!
Ein großes Dankeschön!!
Frohe Weihnachten zusammen, danke für eure tollen Artikel!
Fröhliche Festtage
Ohne das ifun Team, wüsste ich nicht was im Apple Universum abgeht.
Vielen Danke für die zahlreichen Tipps über die Jahre.
Meine Anlaufstelle täglich die Nummer 1 !
Frohe Weihnachten! Habt eine gute Zeit!