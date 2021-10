Apple Music soll auf PlayStation und Xbox kommen

Ihr dürft euch übrigens nicht an der Formulierung „Du kannst dir Apple Music auch auf vielen beliebten Streamingdiensten … anhören“ stören, die sich aktuell auf der Aktionswebseite von Apple findet. Hierbei handelt es sich schlicht um einen Übersetzungsfehler aus dem Englischen. Im Original ist die Rede von „many popular streaming devices“, also „vielen beliebten Streaming-Geräten“, was in diesem Zusammenhang natürlich deutlich mehr Sinn macht. Gemeint sind dabei beispielsweise smarte Lautsprecher wie jene von Sonos oder die Echo-Geräte von Amazon.

Dennoch ist kaum anzunehmen, dass die Ergänzung aus heiterem Himmel in der Leistungsbeschreibung von Apple Music Einzug gehalten hat. Apple arbeitet seit der Einführung von Apple Music ja stetig daran, die Möglichkeiten mit Blick auf die Nutzung seines Musikdienstes zu erweitern und bietet ja seit längerer Zeit auch schon eine entsprechende Android-App sowie die Möglichkeit zum Zugriff über eine Web-Oberfläche an. Eine App für populäre Spielekonsolen dürfte, ganz wir es auch von anderen Musikdiensten kennen, zweifellos im Pflichtenheft von Apple stehen. Bis zu einer Veröffentlichung scheint es nun auch nicht mehr allzu lange hin.

Apple Music wird wohl bald auch auf Spielekonsolen verfügbar sein. Der Hinweis darauf, dass Apple an entsprechenden Apps für Geräte wie die Sony PlayStation oder die Microsoft Xbox arbeitet, kommt vom Unternehmen selbst. So finden sich im FAQ-Bereich der Webseite zur aktuellen Aktion „ 6 Gratismonate Apple Music “ nun auch „Spielekonsolen“ als kompatible Geräte gelistet.

