Apple-Music-Chefs loben rasantes Wachstum von 3D-Audio

Vor exakt neun Monaten hat Apple angekündigt, den Katalog von Apple Music in Lossless-Qualität anzubieten und darüber hinaus ausgewählte Inhalte als 3D-Audio bereitzustellen. Gegenüber dem Musikmagazin Billboard haben der bei Apple für den Musikbereich verantwortliche Vorstand Eddy Cue und der Apple-Music-Chef Oliver Schusser jetzt ihr Zwischenfazit präsentiert. Insbesondere 3D-Audio werde von den Apple-Kunden hervorragend angenommen.

Schusser zufolge hören mittlerweile mehr als die Hälfte alle Apple-Music-Abonnenten weltweit Songs in 3D-Audio und diese Zahl wachse weiterhin ausgesprochen schnell. Der von Apple in Deutschland so genannte, sonst als „Spatial Audio“ bezeichnete räumliche Audioeffekt sei etwas, bei dem die Nutzer den Unterschied sofort wahrnehmen können.

Rund 40% der Neuerscheinungen als 3D-Audio

Apple erweitert die Zahl der über Apple Music in 3D-Audio verfügbaren Songs und Alben stetig. Dabei wird die Musik in der Regel vollständig neu abgemischt, sodass die Songs auf kompatiblen Abspielgeräten von dem Eindruck profitieren können, dass der Ton aus allen Richtungen kommt. Mit Blick auf die Verfügbarkeit liefert Apple ebenfalls ein paar aktuelle Zahlen. So seien seit Jahresbeginn 37 Prozent der Top-10-Songs aus Apples weltweiten Top-10-Charts in 3D-Audio verfügbar, in den USA sind es sogar 42 Prozent aus den lokalen Top-100-Charts. Auch seien mittlerweile 40 Prozent „der größten“ Neuerscheinungen auf Apple Music in 3D-Audio an den Start gegangen. Apple zufolge hat das hauseigene 3D-Audio dann auch das Zeug dazu, die Musikindustrie nachhaltig umzukrempeln.

Lossless für Apple weiterhin nicht wichtig

Mit Blick auf die Nutzung des ebenfalls im vergangenen Jahr eingeführten Lossless-Audio zeigt sich Apple in dem Billboard-Interview weniger begeistert. Dazu ist allerdings auch anzumerken, dass sich Apple diesbezüglich schon von Beginn an kritisch geäußert hat und die in Apple Music integrierte Option wohl eher vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass konkurrierende Musikdienste dergleichen ansonsten als Alleinstellungsmerkmal verbuchen könnten.

Die Lossless-Wiedergabe ist nicht auf jedem Kopfhörer oder Lautsprecher drahtlos möglich und insbesondere Apple-Geräte leiden hier unter Einschränkungen. Apple hält hier dagegen, dass man Lossless-Audio vom AAC-Format ohnehin so gut wie nicht zu unterscheiden könne, merkt aber an, dass man den gesamten Katalog von Apple Music auch verlustfrei komprimiert anbiete.