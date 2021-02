Apple Mail: Tracking-Pixel unter macOS Big Sur blockieren

Es ist kein Geheimnis: Viele Newsletter-Anbieter, Online-Händler und Web-Dienste setzen beim E-Mail-Versand so genannte Tracking-Pixel ein. Kleine, fast immer unsichtbare Grafiken, die auf euren Rechnern beim Aufruf der so vorbereiteten E-Mails geladen werden und den Absender dann darüber informieren ob, wann und wie oft die E-Mail geöffnet und vermutlich auch gelesen wurde.

Mac-Anwender, die sich dieser Form der Überwachung entziehen möchten und sich auch zukünftig ein „komisch, die E-Mail habe ich nicht bekommen“ leisten wollen, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob ein Tracking-Pixel das Öffnen der Arbeitsanweisung vielleicht schon gemeldet hat, sollten sich den MailTrackerBlocker ansehen.

Freeware versteht sich auf macOS Big Sur

Das erst gestern auf Version 0.3.11 aktualisierte Projekt stellt ein Plugin für Apple Mail zur Verfügung, das das Nachladen der Tracking-Grafiken verhindert. Die Erweiterung blockiert über 50 der populärsten Anbieter von Tracking-Pixeln. Seit Version 0.3.2 vom vergangenen Dezember ist der MailTrackerBlocker ganz offiziell auch mit macOS 11 Big Sur kompatibel.

Nach der Installation verhindert das Plugin zum einen dass Tracking-Pixel geladen werden, zum andere zeigt ein Zähler die Anzahl der aufgespürten Tracking-Pixel direkt in den Mail-Details neben Uhrzeit und Mailboxname an. Ein Mausklick auf den Zähler informiert über weitere Details zum Missetäter.

In der aktuellen Version der Mail-App-Erweiterung ist der Zähler dabei sehr unscheinbar gehalten und taucht in der E-Mail-Ansicht lediglich als blaues oder graues Achteck mit einem kleinen Kreuz in der Mitte auf.

Manuelle Aktivierung nötig

Nach Download und Installation muss der MailTrackerBlocker in den Einstellungen der Mail-App im Bereich einmal Einstellungen > Allgemein > Plug-Ins verwalten > MailTrackerBlocker manuell aktiviert werden.