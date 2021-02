FRITZ!OS 7.25 startet auf der FRITZ!Box 7590

AVM startet mit der Bereitstellung von FRITZ!OS 7.25. Das neue Router-Betriebssystem bringt rund 70 neue Funktionen und ist zum Start für die FRITZ!Box 7590 verfügbar. Die Updates für weitere AVM-Geräte werden schrittweise folgen.

Die vollständigen Versionshinweise zu FRITZ!OS 7.25 inklusive aller vom Hersteller neu hinzugefügten Funktionen und Fehlerbehebungen könnt ihr als umfangreiche Liste hier einsehen. Als Kernfunktionen im Zusammenhang mit dem Update nennt AVM die folgenden Neuerungen:

Vorfahrt im Homeoffice – Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar

FRITZ!Fon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm

Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FRITZ!DECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen

Prima Raumklima mit FRITZ!DECT 440 – die Luftfeuchtigkeit leicht im Blick

FRITZ! Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen

Für das in FRITZ!Box integrierte Faxgerät: Journal für empfangene und gesendete Telefaxe

Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren

Grundsätzlich wird die Aktualisierung unabhängig vom Funktionsumfang auch mit Blick auf die verbesserte Systemsicherheit für alle kompatiblen FRITZ!BOX-Modelle empfohlen.

FRITZ!OS 7.25 erweitert den Tastschalter FRITZ!DECT 440

Neben der FRITZ!Box 7590 ist das Update auch für den Multischalter FRITZ!DECT 440 verfügbar. Auch der Vierfach-Taster mit integriertem Display gewinnt durch die Aktualisierung neue Funktionen hinzu. So lässt sich die am Schalter gemessene Luftfeuchtigkeit auch in der FRITZ!App Smart Home und auf dem FRITZ!Fon anzeigen. Auf dem Schalter selbst kann man jetzt wenn gewünscht einen QR-Code für einfachen WLAN-Zugang ablesen. Weiter bringt das Update die Möglichkeit zum An- und Ausschalten des WLAN-Gastzugangs oder des Anrufbeantworters per Tastendruck. Als weitere Neuerungen nennt der Hersteller die Option, durch Drücken des Schalters ein internes Telefon klingeln und einen Kurztext anzeigen zu lassen sowie die Möglichkeit zur Smarthome-Rolladensteuerung direkt über den Schalter.

Besitzer der FRITZ!BOX 7590 können die Aktualisierung über die Benutzeroberfläche starten, die Update-Funktion versteckt sich im Systemmenü. Generell bietet AVM auch die Möglichkeit, auf seinen Geräten eine automatische Update-Funktion zu aktivieren.