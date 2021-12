Anker PowerPort Atom III Slim: 3 verschiedene Geräte mit gleichem Name

Anker bietet sein für die Platzierung auf dem Tisch oder an der Wand geeignetes Multi-Ladegerät Anker 544 jetzt in einer überarbeiteten Version in Deutschland an. Der Unterschied zum Vorgänger ist klein aber fein: Der zweite USB-C-Anschluss bringt jetzt 20 statt bislang 18 Watt Leistung, die Gesamtleistung des Geräts steigt damit von 63 auf 64 Watt.

In Deutschland wird das neue Modell wie seine Vorgänger unter der Bezeichnung PowerPort Atom III Slim angeboten, allerdings mit dem Zusatz „65 Max“. Der Unterschied ist auch direkt an der Beschriftung der USB-C-Anschlüsse erkennbar, die nun mit 20W und 45W gekennzeichnet sind. Ergänzend stehen zwei USB-A-Anschlüsse zur Verfügung, deren Leistungsaufnahme allerdings auch von den insgesamt 65 Watt abgeht.

Während die zwei Watt Unterschied beim zweiten USB-C-Anschluss aus dem Bauch raus erstmal nicht die Welt sind, sollte man bei der Wahl des Modells an den persönlichen Einsatzzweck denken. Wer beispielsweise am 45-Watt-Anschluss ein Notebook hängen hat und am schwächeren USB-C-Port sein iPhone schnell laden will, muss sich darüber bewusst sein, dass der Schnelllademodus beim iPhone 12 oder neuer mindestens 20 Watt voraussetzt. Mit 18 Watt werden die Geräte zwar auch noch geladen, allerdings mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit. Apple weist im Support-Dokument „iPhone schnell aufladen“ auf diesen Umstand hin.

Unterm Strich finden sich mittlerweile somit drei Varianten des PowerPort Atom III Slim von Anker auf dem Markt. Das neueste Modell mit einer Maximalleistung von 65 Watt ist zum Preis von 59,99 Euro erhältlich. DerVorgänger mit maximal 63 Watt wird mit gleichem Namen und zum gleichen Preis (aktuell mit 10 Prozent Rabatt) angeboten. Und um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es auch noch die ganz alte, dritte Version des Ladegeräts weiter zu kaufen. Zwar wieder mit 65 Watt Maximalleistung gelistet, findet sich hier aber nur ein USB-C-Anschluss in Kombination mit drei USB-A-Ladebuchsen.