Apple kündigt versehentlich vier neue iPad-Pro-Modelle an

Das Rätsel um die in Kürze erwarteten neuen iPad-Pro-Modelle scheint zumindest ansatzweise gelöst. Apple hatte in China offenbar versehentlich eine noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Version der iPad-Bedienungsanleitung online gestellt, in der vier neue, bislang nicht bekannte Varianten des iPad Pro gelistet waren.

Das Versehen wurde zwar schnell wieder revidiert, lässt sich aber im Google Cache noch begutachten. Konkret nimmt Apple damit die wohl unmittelbar bevorstehende Ankündigung der folgenden iPad-Modelle vorweg:

11-Zoll iPad Pro WLAN (Modellnummer A2228)

(Modellnummer A2228) 11-Zoll iPad Pro Cellular (Modellnummer A2231)

(Modellnummer A2231) 12.9-Zoll iPad Pro WLAN (Modellnummer A2229)

(Modellnummer A2229) 12.9-Zoll iPad Pro Cellular (Modellnummer A2233)

Eine offizielle Vorstellung der neuen Geräte wird in den nächsten Tagen erwartet. Die neuen Geräte dürften mit verbesserten Leistungsdaten erscheinen, zudem wird erwartet, dass Apple auch beim iPad Pro insbesondere im Bereich der Kamera nachrüstet. Eine identische Ausstattung mit den aktuellen iPhone-Pro-Modellen scheint wahrscheinlich.